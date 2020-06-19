  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmir'de yakalanan DHKP/C üyesi CHP'li eski yönetici tutuklandı

'de yakalanan DHKP/C üyesi 'li eski yönetici tutuklandı

Son dakika haberine göre 'de yakalanan, terör örgütü DHKP/C'nin "kasası" olduğu ve kırmızı bültenle arandığı belirtilen zanlı tutuklandı.

İzmir'de yakalanan DHKP/C üyesi CHP'li eski yönetici tutuklandı

19.06.2020, 14:34

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünün dün Bornova ilçesinde düzenlediği operasyonda gözaltına alınan M.S.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlı, yoğunluk güvenlik önlemleri altında adliyeye götürüldü.

M.S.D. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden dün yapılan açıklamada, Bornova'da düzenlenen operasyonda, INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan ve terör örgütü DHKP/C'nin para kasası olduğu belirtilen M.S.D'nin saklandığı hücre evinde yakalandığı bildirilmişti.

Açıklamada, M.S.D'nin, İzmir'de 2011'de terör örgütüne yönelik operasyonda yakalandığı, 7-8 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye olmasının ardından yurt dışına kaçtığı ve hakkında "terör örgütü üyesi olmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu da kaydedilmişti.

AA

İzmir'de yakalanmıştı! DHKP/C’nin para kasası adliyede DHKP-C'nin 'para kasası' CHP İl Başkan Yardımcısı çıkmıştı! İşte yeni detaylar... AK Partili Dağ: DHKP-C'nin kasası, CHP’nin İzmir eski il başkan yardımcısı Kırmızı bültenle aranan DHKP-C'nin kasası İzmir'de yakalandı

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de yakalanan DHKP/C üyesi CHP'li eski yönetici tutuklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA