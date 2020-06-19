Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünün dün Bornova ilçesinde düzenlediği operasyonda gözaltına alınan M.S.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlı, yoğunluk güvenlik önlemleri altında adliyeye götürüldü.
M.S.D. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden dün yapılan açıklamada, Bornova'da düzenlenen operasyonda, INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan ve terör örgütü DHKP/C'nin para kasası olduğu belirtilen M.S.D'nin saklandığı hücre evinde yakalandığı bildirilmişti.
Açıklamada, M.S.D'nin, İzmir'de 2011'de terör örgütüne yönelik operasyonda yakalandığı, 7-8 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye olmasının ardından yurt dışına kaçtığı ve hakkında "terör örgütü üyesi olmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu da kaydedilmişti.
AAİzmir'de yakalanmıştı! DHKP/C’nin para kasası adliyede DHKP-C'nin 'para kasası' CHP İl Başkan Yardımcısı çıkmıştı! İşte yeni detaylar... AK Partili Dağ: DHKP-C'nin kasası, CHP’nin İzmir eski il başkan yardımcısı Kırmızı bültenle aranan DHKP-C'nin kasası İzmir'de yakalandı
İzmir'de yakalanan DHKP/C üyesi CHP'li eski yönetici tutuklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.