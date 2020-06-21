‘Devletimiz desteklerini bizden hiç esirgemedi’

İzmirli denizci Selim Ekmekçioğlu, kendisine ait 13 metrelik 'Murat Reis' isimli katamaran teknesiyle İbrahim Iğnak ve Lütfi Erman Atamer ile birlikte dünya turuna çıktı. 22 Şubat'ta Malezya'dan geri dönüşe geçen üç denizci, 57 gün önce izinli olarak girdikleri Eritre'nin Massawa limanında tekneye binen iki asker tarafından gözaltına alındı. Kendilerinden haber alınamayan üç denizciden sevindirici haber dün geldi. Mahsur kalan denizcilerden Selim Ekmekçioğlu, eşi Şeyda Ekmekçioğlu'nu arayarak diğer iki denizci arkadaşıyla birlikte serbest bırakıldığını söyledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Şeyda Ekmekçioğlu ile telefonda görüşerek denizcilerin Cibuti güzergahında olduğunu ve sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.



BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

EŞİ Selim Ekmekçioğlu'ndan haber alamadığı günlerin kendisi için çok zor geçtiğini belirten Şeyda Ekmekçioğlu, şöyle konuştu: Moral, beden ve ruh olarak bir savaş verdim. 56 gün boyunca 3 aile el ele verip her kapıyı çaldık. Devletimiz bize desteklerini hiç esirgemedi. Müjdeli haberi bakanımızdan duymak bizi çok sevindirdi. Bakanlığımız her sorumuza yanıt verdi. Cumhurbaşkanımıza ulaşmak istiyordum, kendisine de bilgi verilmiş. Başkanımız bize mesajlarını Mevlüt Çavuşoğlu aracılığıyla iletti. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Dışişleri Bakanlığımıza, desteklerini esirgemeyen devlet büyüklerimize teşekkür ediyorum.

İZMİRLİ DENİZCİNİN EVİNDE SEVİNÇ VAR

Selim Ekmekçioğlu'nun İzmir'de yaşayan eşi Şeyda Ekmekçioğlu, "Müjdeli haberi aldığımda ağladım. Çok mutluyum" dedi.