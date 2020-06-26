İZSU'ya katlamalı fatura tepkisi! Suyunu çıkardılar

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Kovid-19 salgınının ardından normalleşme dönemine giren İzmirliler, su faturalarını görünce büyük şok yaşadı. Korona virüs salgını nedeni ile geçen Nisan ayında İZSU, işyerleri, sanayi kuruluşları ve turistik tesisler gibi konut dışı aboneler için, sayaç okuma işlemi yapılıncaya kadar ödeme çıkartılmayacağını, konut amaçlı kullanımlar içinse abonenin son üç aylık su tüketim ortalamasını yani su tüketiminin en düşük olduğu Ocak, Şubat ve Mart aylarının baz alınarak faturaların tahakkuk ettirileceğini açıklamıştı. İZSU'nun normalleşme süreci ile birlikte Haziran ayında abonelere gönderdiği yüksek su faturaları, vatandaşı çileden çıkarttı.

'NASIL HESAPLANDI?'

Gazetemizin Whatsapp İhbar Hattı'nı arayan vatandaşlar İZSU'nun yüksek su faturalarına isyan etti. Salgından önce oturdukları konutlar için aylık ortalama 100-150 lira su faturası ödeyen vatandaşlar, Haziran ayında kendilerine gönderilen 3-4 aylık su faturalarını görünce şoka girdiklerini söyledi. Vatandaşlar faturaların nasıl hesaplandığı konusunda İZSU yetkililerinden de yeterli cevapları alamadıklarını belirtti.

Her ay 200 liranın altında fatura ödeyen bir vatandaş, 700 liralık faturayla şok oldu.

29 METREKÜPE 770 LİRA

KORONA virüs sürecinden esnaf da etkilendi. Bir esnaf, 58 günde tükettiği 29 metreküp su için toplam 770 liralık su faturası ile karşı karşıya kaldı. İki ay boyunca işyerini açamayan ve 250 liralık su tüketen esnafa gönderilen 770 liralık faturanın 330 lirasının ilçe belediyesi tarafından katı atık bedeli, 13 lirasının da büyükşehir belediyesince katı atık bertaraf bedeli olarak kesildiği görüldü.



Vatandaşlar, faturalar için İZSU'ya nasıl hesap yapıldığını sordu.

EN FAZLA 100 LİRAYDI

YÜKSEK su faturaları sosyal medyada da tartışma konusu oldu. Haziran ayında gelen 2-3 aylık su faturalarını gören vatandaşlar, hem sosyal medya hesaplarından, hem de şikayet sitelerinden dertlerine derman aradı. En dikkat çeken paylaşımlardan biri de konutta oturan bir vatandaşa 86 günde 47 metreküplük su tüketimi için 14 bin 405 liralık su faturası gelmesi oldu. Şikayet sitesinde sorununu dile getiren vatandaş, normalde evine bir aylık su faturasının en fazla 100 lira geldiğini, 3 aylık pandemi faturası olaraksa Haziran ayında gelen faturaya ilk baktığında 14 lira su faturası geldiğini sandığını, dikkatli baktığında ise 14 bin 500 lirayı görünce şoka girdiğini anlattı.





BİR ANLAM VEREMEDİLER

SU faturalarına bakıldığında; bir vatandaşın konutuna 27 Şubat ile 25 Haziran'ı kapsayan 119 günlük süreçte, 100 metreküp su tükettiği için 211 liralık atık su bedeli ile birlikte toplam 537 liralık su faturası geldiği gözlendi. Otomatik ödeme talimatı verdiği banka aracılığı ile Mart'ta 118, Nisan'da 134, Mayıs'ta da 128 olmak üzere 380 lira para ödediğini söyleyen vatandaş, Haziran ayında gelen 537 liralık faturaya anlam veremediğinden dert yandı.

İZSU’ya karşı atık su bedeli zaferi