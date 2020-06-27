Halden anlamayana davul zurna bile az

İzmir'in Gaziemir ilçesi, 'Böylesi görülmedi' dedirtecek iki etkinliğe sahne oldu. Gaziemir Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Halil Arda'nın Sayıştay kararlarını gerekçe göstererek Toplu İş Sözleşmesi'nde bulunan memur maaşlarındaki sosyal denge tazminatlarını 3 bin liradan bin liraya düşürmesinin ardından memurların isyanı sürerken Başkan Arda'dan karşı hamle geldi. Başkan Arda, belediyede çalışan işçilerle Abdullah Arda Meydanı'nda Nisan ayında imzalanan toplu sözleşmenin kutlaması yaptı.

EMEK VE ADALET ÇADIRI

Gaziemir Belediye binası önünde eylemlerini gerçekleştiren Tüm Yerel Sen'e bağlı yaklaşık 100 memur ise, Temmuz ayında törenle imzalanan TİS'i tek taraflı fesheden başkan Arda'nın bu karardan dönmesi için tekrardan çağrıda bulundu. İlerleyen günlerde haklarını alabilmek için "Emek ve Adalet Çadırı" kuracaklarını söyleyen Tüm Yerel Sen 2'Nolu Şube Başkanı Özgür Işık, iş bırakma eylemi gerçekleştireceklerini de açıkladı. "Attığımız tüm adımların karşısında cevap olarak sadece mesnetsiz hukuk görüşleri; o görüşlerin ardında da bir hukuk bürosunun emek sömürüsü üzerine oturduğu bir rant düzeni karşımıza çıktı" diyerek sözlerine başlayan Işık, "Ne yazık ki 1 yıl öncesinde yakasında 6 oklu rozet taşıyan bir adayı sokaklarında gezdirdiğiniz Gaziemir'in, bugün meydanlarında direniş eylemleri için buluşuyoruz. Tüm uyarı ve iyi niyetimize rağmen bizleri bu direniş ve mücadeleye mahkum bırakanlara yazıklar olsun" açıklamasını yaptı.

İSYANA KARŞI KUTLAMA

Memurlar adalet eylemi gerçekleştirirken, Başkan Arda ise işçilerle ilçe meydanında toplu sözleşme kutlamalarına katıldı. Memurların taleplerini görmezden gelen Arda'nın işçiler için toplu sözleşme kutlaması yapması tepkilere neden oldu. Arda, davul zurna eşliğinde çekilen halaya katılmayı da ihmal etmedi.





'HAKKIMIZA EL UZATANA YAZIKLAR OLSUN'



Gaziemir Belediyesi'nin memur emekçilerinin hakkına göz diktiğini ifade eden Özgür Işık, "Yazıklar olsun bu emek ve alın terini yok sayıp dünyayı kendinden ibaret sayanlara. Yazıklar olsun toplu sözleşme haklarımıza el uzatanlara. Yazıklar olsun direniş eylemlerine katıldıkları için izin haklarımızı engellemeye çalışanlara. Yazıklar olsun Gaziemir Belediyesi içerisinde belediye hizmetlerinin hayata geçmesinde öncü olan bir çok tecrübeli müdür ve memur arkadaşımızı Ar-Ge birimi adı altında kızağa çekenlere" diye konuştu.

Mert ALPDÜNDAR

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