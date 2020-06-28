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Haberler İzmir Pençe-Kaplan şehidi toprağa verildi

Pençe-Kaplan şehidi toprağa verildi

Pençe-Kaplan şehidi toprağa verildi
Giriş Tarihi: 28.6.2020
Irak'ta yürütülen Pençe- Kaplan Operasyonu'nda terör örgütü YPG/PKK'nın düzenlediği hain saldırıda şehit düşen 2 aylık 1 çocuk babası Piyade Teğmen Yunus Gül (29), dün memleketi Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı. Şehit için Adıyaman Belediyesi Yeni Mezarlık Camisi'nde tören düzenlendi. TÖRENE kucağında 2 aylık bebeği Metehan ile birlikte katılan şehit eşi Hülya Gül ve bebeğiyle askeri personel ilgilendi. ÖĞLE namazı sonrası düzenlenen törenin ardından şehit Yunus Gül'ün naaşı Adıyaman Şehitliği'nde toprağa verildi.
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