Pençe-Kaplan şehidi toprağa verildi

Irak'ta yürütülen Pençe- Kaplan Operasyonu'nda terör örgütü YPG/PKK'nın düzenlediği hain saldırıda şehit düşen 2 aylık 1 çocuk babası Piyade Teğmen Yunus Gül (29), dün memleketi Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı. Şehit için Adıyaman Belediyesi Yeni Mezarlık Camisi'nde tören düzenlendi. TÖRENE kucağında 2 aylık bebeği Metehan ile birlikte katılan şehit eşi Hülya Gül ve bebeğiyle askeri personel ilgilendi. ÖĞLE namazı sonrası düzenlenen törenin ardından şehit Yunus Gül'ün naaşı Adıyaman Şehitliği'nde toprağa verildi.

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