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Haberler İzmir İzmir Urla'da orman yangını! Bir kişi gözaltında

'da ! Bir kişi gözaltında

'da çıkan yangınla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan M.G.isimli şüpheli, karakolda suçunu itiraf etti. M.G'nin yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

İzmir Urla'da orman yangını! Bir kişi gözaltında

02.07.2020, 08:54 Güncelleme Tarihi: 02.07.2020,08:59

İzmir'in Urla ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili M.G. isimli şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmanın başlattığı soruşturma kapsamında, yangının başladığı bölgede tarla sahibi S.Ü.'nün ifadesine başvuruldu.

S.Ü., ifadesinde tarlasında bulunan güneş enerjisinin sökümü için kaynak ustası M.G.'yi çağırdığını, onun kaynak yaptığı sırada, anızları tutuşturduğunu ileri sürdü.

S.Ü. ifadesi üzerine harekete geçen jandarma, M.G.'yi gözaltına aldı. Jandarma karakolunda suçunu itiraf eden M.G.'nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

DHA

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