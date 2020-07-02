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İzmir Urla'da orman yangını! Bir kişi gözaltında

İzmir Urla'da çıkan yangınla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan M.G.isimli şüpheli, karakolda suçunu itiraf etti. M.G'nin yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

02.07.2020, 08:54 Güncelleme Tarihi: 02.07.2020,08:59