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Haberler İzmir Lağım akan plaja turuncu çember!

Lağım akan plaja !

Yeni Asır'ın daha önce lağım sularının aktığını iki kez haber yaptığı Çeşme'de ilçe belediyesi tarafından işletilen ve Restoranı'na tarafından '' verildi.

Lağım akan plaja turuncu çember!
Giriş Tarihi: 6.7.2020

Belediye bu haberi sosyal medyadan sevinçle paylaşırken Turuncu Çember'in üstün hijyen önlemleri için verildiğini vurguladı. Açıklamada, "Tekke Plajı ve Restoranımız başta olmak üzere belediyemize ait tüm işletmelerimize korona virüs sonrası normalleşme sürecine uyumu kolaylaştırmak amacıyla oluşturulan Turuncu Çember Sertikası verildi. Üstün hijyen önlemleri aldığımız, güvenle denize girebileceğiniz, sevdiklerinizle keyifli vakit geçireceğiniz tesislerimize sizleri bekliyoruz" denildi. Daha geçtiğimiz Cumartesi günü yine lağım akan plaja, 'üstün hijyen önlemleri' aldığı gerekçesiyle Turuncu Çember verilmesi şaşkınlık yarattı.


ERHAN GÜLENÇ

Tekke lağım plajı!

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