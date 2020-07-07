Büyükşehir’de satışlar yüzde 780 arttı!

Mümkün olduğu kadar az borçlanma yapmak ve belediye mülkü satmamakla övünen İzmir Büyükşehir Belediye eski Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun ardından göreve gelen CHP'li Tunç Soyer döneminde kurum bütçesi alarm vermeye başladı. Soyer yönetimindeki belediye bir yandan hızla borçlanıp yıllık borçlanma hedefini neredeyse ilk 5 ayda doldururken, gayrimenkul satışlarını da patlattı. Büyükşehir Belediyesi'nin bu yılın ilk 5 ayında yaptığı gayrimenkul satışları, büyük bölümü Soyer'in henüz göreve başlamadığı dönemden oluşan geçen yılın aynı dönemine göre tam yüzde 780 arttı.

12'DEN 105 MİLYON TL'YE

Soyer'in gayrimenkul satışlarındaki rekorunu bizzat kendi rakamları ortaya koydu. Büyükşehir'in kendi sitesinde yayınladığı "Ocak-Mayıs 2020 Bütçe Gerçekleşme Raporuna" göre, yılın ilk 5 ayında toplam 105 Milyon 541 Bin TL'lik taşınmaz satışı yapıldı. Bu rakam geçtiğimiz yılın ilk 5 ayında sadece 11 milyon 991 bin liraydı. Soyer, gayrimenkul satışlarını yüzde 780 artırarak kırılması güç bir rekorun sahibi oldu.

BORÇLANMA DA ARTIYOR

Soyer, bir yandan da belediyeyi hızla borçlandırıyor. Büyükşehir'in yılbaşında belirlediği 2020 yılı borçlanma öngörüleri şimdiden tamamlandı. Belediye bu yıl toplam 1 milyar 56 milyon TL dış ve iç borç öngörmüştü. Ancak bunun şimdiden 940 milyon TL'si yapıldı. Belediye, bu yılın bütçesinde net 756 milyon TL dış borçlanma planlıyordu. Fakat yılın daha ilk 5 ayında net 733 milyon lira dış borç alındı. İç borçlanma ise bu yıl net 300 milyon lira olarak öngörüldü. Belediyenin bu yılın ilk 5 ayındaki net iç borçlanma toplamı da 207 milyon TL'ye ulaştı.



GELİRLERİN BÜYÜK BİR KISMI MALİYE VE İLLER BANKASI'NDAN

Büyükşehir Belediyesi'nin 2020 yılının Ocak-Mayıs döneminde 1 milyar 811 milyon lira ile gelirlerinin yüzde 86.89'u Maliye ve İller Bankası payından geldi. Bir önceki yıla göre her iki payın toplamında 139 Milyon 283 Bin TL'lik artış gerçekleşti. 5 aylık bütçe giderleri yüzde 3.39 artışla 2 milyar 884 milyon TL, gelirleri ise yüzde 13.31 artışla 2 milyar 84 milyon TL oldu. Faiz hariç bütçe giderleri, yüzde 2.61 artarak 2 milyar 763 milyon lirayı buldu. Personel giderleri ise 218 milyon liraya çıktı.



28 DÖNÜMLÜK ADAYI DA 1.3 MİLYON TL'YE SATMIŞTI

TUNÇ Soyer'in Seferihisar Belediye Başkanlığı döneminde de çok ucuzdan satışlar yapması tartışılmıştı. Örneğin 2012'de 28 bin metrekarelik Eşek Adası 1 milyon 350 bin liraya satıldı. 2010'da Soyer'in 15.7 milyon liraya sattığı 120.6 bin metrekarelik bir arsanın fiyatının bugün 150 milyon lira civarı olduğu belirtiliyor. İlçedeki Ekmeksiz Plajı'nı da imar planlarını değiştirerek satan Soyer için seçim öncesi "Saat Kulesi'ni bile satar" eleştirileri yapılmıştı.



KOCAOĞLU'NDAN KALAN BORCU ARTIRDI

ESKİ BaşkanAziz Kocaoğlu, mümkün olduğu kadar az borç almak ve neredeyse hiç kamu malı satmamakla övünüyordu. Kocaoğlu görevi bıraktığında belediyenin toplam konsolide borcu 4.8 milyar TL idi. Soyer döneminde ise borç miktarı şu an itibariyle 6 milyar TL civarına yükseldi.

Erhan GÜLENÇ

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