İzmir’in yatırımları şirket zararlarına gitti

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin verimli çalıştıramadığı şirket ve iştirakleri kentin parasını yutmayı sürdürüyor. Belediye İzmirliye yatırım için harcayacağı parayı bu şirketlerin zararlarını karşılamak için aktarıyor. Belediyenin "Ocak-Mayıs 2020 Bütçe Gerçekleşme Raporuna" göre zarardaki kara delik haline gelen iştirak ve şirketlere 5 ay içinde 610 milyon liradan fazla para aktarıldı. Belediye sadece zarardaki ESHOT'u fonlamak için kasasından 270 milyon lira verdi. Öte yandan ulaşımın iki önemli şirketi İZULAŞ ve İZDENİZ'e de önemli miktarda para aktarıldı. Bu çerçevede İZULAŞ'ta 139 milyon lira sermaye artırımı yapılırken İZDENİZ'de de 83.6 milyonluk sermaye artışına gidildi.

341 MİLYON LİRA ARTIRIM

İZBAN'da 77.5, İZELMANda 4.7, İZENERJİ ve Grand Plaza A.Ş'de 3'er milyon lira ve Ege Şehir Planlama şirketinde de 5 milyon lira sermaye artırımına gidildi. Belediyeye bağlı şirketlere 5 ayda para aktarmak için yapılan sermaye artırımının miktarı 341 milyon lira oldu. Geçen yılın aynı döneminde Büyükşehir, ESHOT'a 210 milyon lira aktarmıştı. Şirketlerde yapılan toplam sermaye artırımı ise 370 milyon lira civarındaydı. Aktarılan bu paralar, iştirak ve şirketlerde verimliliğin artırılmasının önemini bir kez daha ortaya koydu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yılın ilk 5 ayında zarardaki ESHOT'a 270, İZULAŞ'a da 139 milyon lira para aktardı.

TAŞIT KİRASINA 20 MİLYON

Öte yandan raporda İzmir'deki büyük projelere 5 ayda harcanan miktara yer verildi. Buna göre yılın ilk 5 ayında en fazla yatırım harcaması 651 milyon lira ile Narlıdere Metrosu inşaatı için yapıldı. Bu rakam geçen yılın aynı döneminde 231 milyon liraydı. Ulaşım yollarında asfalt

kaplama ve bakım işleri için ise 348 milyon lira harcandı. Kamulaştır-ma çalışmaları için geçtiğimiz yılın aynı döneminde 41 milyon lira har-canırken bu rakam 2020'nin ilk 5 ayında 26 milyon lirada kaldı. Bele-diyenin taşıt kiralama hizmet alımı için yaptığı harcama ise 20.9 milyon lira oldu. Bu rakam geçen yılın aynı döneminde 18.8 milyon liraydı.

30 MİLYON LİRA SU VE İÇECEK

Bu arada harcamalarla ilgili bazı detaylar da dikkat çekti. Buna göre belediye ilk 5 ayda 21.9 milyon lira içecek, 8.3 milyon lira su, 3.5 milyon lira da giyecek alımı yaptı. Beledi-ye amatör spor kulüplerine 9,3 mil-yon lira aktarırken kar amacı güt-meyen kuruluşlara yaptığı yardım da 16.5 milyon lira olarak açıklandı. Büyükşehir, Konak Belediyesi'ne 900, Karabağlar Belediyesi'ne ise 828 bin lira sermaye transferi yaptı. Belediye 2020 için likidite amaçlı tutulan banka mevduatının 520 mil-yon lira olacağını öngörmüştü. Yılın ilk 5 ayında bu rakam 348 milyon lira olarak gerçekleşti.

Erhan GÜLENÇ

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