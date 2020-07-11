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O ucube yıkılacak

'de 'Kentsel ' olan Basmane Oteller Sokağı'nda uyarılara ve kesilen cezalara aldırış etmeden tarihi otel binasının üzerine kondurulan 3 kaçak kat için belediye harekete geçti.

O ucube yıkılacak
Giriş Tarihi: 11.7.2020

Yeni Asır'ın 'Yıkın bu ucubeyi' başlığıyla manşete taşıdığı haberin ardından Konak Belediyesi tarihi binanın üzerindeki kaçak katları yıkması için işletme sahibi Ahmet Muammer Baştaş'a uyarıda bulundu. Mal sahibi olan Baştaş'ın kaçak katları yıkarak tarihi binayı eski haline getirmesi için kendisine tebligat yapılacağı, yıkmaması halinde ise belediyece yıkım işlemlerinin başlatılarak tüm masrafların bina sahibinden tahsil edileceği öğrenildi.

FOTOĞRAF: ERCAN AKGÜN

METİN BURMALI

Tarihi rezalet

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