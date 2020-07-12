İzmir usulü kokoreç Türkiye’ye açılıyor

Türkiye'nin lezzetleri arasında bulunan kokorecin İzmir usulü yine fark oluşturuyor. 20 yılı aşkın süredir İstanbul ve İzmir'de kokorecin bilindik markası haline gelen Tekin Usta, günde yüzlerce misafiri ağırlıyor. İstanbul Yeşilova Mahallesi'nde bulunan şubesinde de İzmir usülü kokorecin çok tutulduğunu belirten Tekin Lök, damak tadına hitap etmek için pişirmeden seçilen ürünün kalitesine kadar her detayın önemli olduğunu belirtti. Korona ile birlikte online siparişe önem verdiklerini ifade eden Tekin Lök, kendi uygulamalarından sipariş aldıklarını kaydetti.

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