45 dakikada 2 cinayet

İzmir'in Konak ve Buca ilçelerinde önceki gece 74 ve 43 yaşlarındaki iki kadın bıçak ve pompalı tüfekle öldürüldü. İlk cinayet Buca'da 00.30 sıralarında işlendi, 74 yaşındaki üç çocuk annesi Hatice Sevinç çöp atma yüzünden tartıştığı komşusunun eşi 34 yaşındaki Gürkan Yıldırım tarafından pompalı tüfekle öldürüldü.

7 YERİNDEN BIÇAKLANDI

İkinci cinayet ise yaklaşık 45 dakika sonra Konak Güney Mahallesi'nde yaşandı. 43 yaşındaki Dilek Yüksel, iddiaya göre birlikte yaşadığı sevgilisi tarafından 7 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Polis iki cinayetin ardından suç aleti ile birlikte kaçan zanlıları yakalamak için operasyon başlattı.



KARISI İLE TARTIŞTI DİYE

Buca Mustafa Kemal Mahallesi 695 Sokak'taki bir evde oğluyla birlikte yaşayan üç çocuk annesi Hatice Sevinç (74), yan tarafta oturan komşusu Pervin Yıldırım ile kapının önünde çöp atma yüzünden tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle üzerine evden çıkan kocası Gürkan Yıldırım kavgaya müdahil oldu.

CEZAEVİNDEN YENİ ÇIKMIŞ

Bir anda bağırmaya başlayan ve cezaevinden yeni çıkan Gürkan Yıldırım evden çıkardığı pompalı tüfekle yaşlı kadına ateş etti. Pompalı tüfekle vurulan talihsiz kadın yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olaydan sonra pompalı tüfekle kaçan saldırganı yakalamak için operasyon başlattı.

MİRAS MESELESİ YÜZÜNDEN

Talihsiz kadının öldürülmesinden 45 dakika sonra bir kadın cinayeti de Konak ilçesi Güney Mahallesi 1148/1 sokak numara 3'te meydana geldi. 3 katlı apartmanın birinci katında oturan Dilek Yüksel, nikahsız birliktelik yaşadığı sevgilisi Sefettin Erilmez ile miras meselesi yüzünden tartıştı. Erilmez, iddiaya göre Dilek Yüksel'in 7 ay önce ölen annesinden kalan 300 bin liralık mirası şu an hayatta olan babasından istemesi konusunda baskı yaptı. Bir çocuk annesi talihsiz kadın, Erilmez'in bu talebine olumsuz yanıt verince sevgilisi tarafından defalarca bıçaklandı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Uyuşturucu madde kullandığı öğrenilen Erilmez'in olaydan sonra Afyonkarahisar'a kaçtığı öne sürülürken, 7 yerinden bıçaklanarak ağır yaralanan Dilek Yüksel ambulans ile kaldırıldığı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Yüksel'in cinayetin yaşandığı eve 5 ay önce taşındığı ifade edilirken, talihsiz kadının bir suçtan dolayı cezaevinde cuma günü tahliye olduğu bir gün sonra da nikahsız birliktelik yaşadığı sevgilisi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.



'HEPİMİZ ÇOK ÜZÜLDÜK'

Duygu Yüksel'in avukatı Efe Alper, "Müvekkilimi 10 Haziran'da kaldığı cezaevinden tahliye etmiştik. Kendisi serbest kaldığı için çok sevinçliydi. Şimdi bu olay başına gelince hem aile hem de biz çok üzüldük. İnşallah katil bir an önce yakalanır" diye konuştu.

FATİH ŞENDİL/METİN BURMALI