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Şifa veren hediyesi

'de dünyaya gelen 44 yaşındaki evli ve bir çocuk annesi Sibel Işıkhan'a, 18 yıl önce yüksek tansiyona bağlı böbrek yetmezliği teşhisi kondu.

Şifa veren doğum günü hediyesi
Giriş Tarihi: 13.7.2020

Bir süre diyaliz tedavisi gören Işıkhan, 2007 yılında kadavradan yapılan böbrek nakliyle sağlığına kavuştu.

MARDİN'DEN İZMİR'E
Nakledilen böbreğin, şubat ayında fonksiyonlarını yitirmesinin ardından, yaşadığı Mardin'den İzmir'e gelen Işıkhan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde diyaliz tedavisi görmeye başladı.

ABLASINA ÜZÜLÜYORDU
Ablasının diyaliz tedavisi sırasında yaşadığı acılara çok üzülen Cemile Öncel, 10 ay önce doğum yapmasına rağmen ablasının hayatını kurtarmak için böbreğini verme kararı aldı. Işıkhan, doğum günü olan 1 Temmuz'da yapılan nakil ameliyatının ardından sağlığına kavuştu.

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