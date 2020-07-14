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'de ters yön kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Çeşme yolunda ters yöne giden otomobil karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Kazada sürücü  (32) yaşamını yitirdi, ters yönde giden sürücü Meltem Ö. (32) ise yaralandı.

İzmir'de ters yön kazası: 1 ölü, 1 yaralı

14.07.2020, 18:36

Kaza saat 07.00 sıralarında, İzmir- Çeşme yolu Karaburun Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, ters yönde giden Meltem Ö. yönetimindeki 16 CVD 16 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Nurullah Gül'ün kullandığı 48 TT 383 plakalı otomobille çarpıştı.

FECİ KAZA

Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Gül'ün öldüğü belirlendi. Yaralı Meltem Ö. ise sağlık görevllierince yapılan ilk müdahalesinin ardından Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Meltem Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Ayrıca, Meltem Ö.'nün psikolojik rahatsızlığının bulunduğu, Çeşme'de bir akaryakıt istasyonunda eşiyle tartıştıktan sonra, eşini markette bırakarak aracı alıp yola çıktığı ve ters yöne girdiği öne sürüldü.



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