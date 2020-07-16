Orman şehitleri son yolculuğuna uğurlandı

Göreve giderken şehit olan kahramanların acısı derinden hissedildi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti İzmir milletvekilleri Binali Yıldırım, Ceyda Bölünmez Çankırı, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan ve birçok isim kazanın duyulmasından sonra attıkları tweetlerle şehitlerin acısına ortak oldu.
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