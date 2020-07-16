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Haberler İzmir Orman şehitleri son yolculuğuna uğurlandı

Orman şehitleri son yolculuğuna uğurlandı

'in Tire ilçesinde orman yangınına giderken devrilen arazözde şehit olan Nurullah Akbaş ve adlı orman işçileri, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından son yolculuklarına uğurlandı.

Orman şehitleri son yolculuğuna uğurlandı
Giriş Tarihi: 16.7.2020

Göreve giderken şehit olan kahramanların acısı derinden hissedildi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti İzmir milletvekilleri Binali Yıldırım, Ceyda Bölünmez Çankırı, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan ve birçok isim kazanın duyulmasından sonra attıkları tweetlerle şehitlerin acısına ortak oldu.

NADİR UYSAL

Şehit ormancı Nurullah Akbaş, son yolculuğuna uğurlandı

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