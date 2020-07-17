İzmir Büyükşehir’de büyük sansür!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Temmuz Olağan Meclis Toplantısı'nda konuşan AK Partili Meclis Üyesi Erhan Çalışkan, CHP'li yönetici Mustafa Özuslu tarafından susturulmak istendi. Kendisinin hazırladığı ve CHP'li belediyenin eksikliklerinin yazıldığı 'İzmirli'nin Gözünden 2019 Faaliyet Raporu'nu okurken sansür uygulandığını söyleyen Erhan Çalışkan, "Belediye olarak yetersizliklerine iddia ettikleri gibi şeffaf yaklaşamıyorlar" dedi. Meclis toplantısı dün Kültürpark'ta, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu idaresinde gerçekleştirildi. Kürsüye konuşmak için çıkan Erhan Çalışkan, kendisinin hazırladığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin eksikliklerinin anlatıldığı "İzmirli'nin Gözünden 2019 Faaliyet Raporu"nu okumaya başladı.

'ŞEFFAF DEĞİLLER'

MUSTAFA Özuslu, sürenin kısıtlı olduğunu iddia ederek iki kez Çalışkan'dan konuşmasını bitirmesini istedi. Çalışkan ise "Burada konuşamayacaksak nerede konuşacağız? Engellemeye hakkınız yok" ifadelerini kullandı. Meclis sonrası Yeni Asır'a yaptığı açıklamada konuşmanın yarıda kesilmesinin süreyle değil gerçekleri duymakla ilgili rahatsızlıklar olduğunu vurgulayan Erhan Çalışkan, "Sanıyorum belediye olarak eksikliklerine ve yetersizliklerine iddia ettikleri gibi şeffaf yaklaşamıyorlar. Sözlerin içeriğinden rahatsızlık duyduklarına herkes şahit oldu" şeklinde konuştu.



Mert ALPDÜNDAR