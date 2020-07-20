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Haberler İzmir CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi su sorununu çözemedi! Vatandaşlar bidonlarla su taşıyor!

'li su sorununu çözemedi! Vatandaşlar bidonlarla su taşıyor!

İzmirlilerin su çilesi bitmek bilmiyor. 'li Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, su problemini çözemiyor. Foça'da yaşayan halk kesinti sonrasında su tankeriyle bidonlara su doldurarak evine götürdü. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi su sorununu çözemedi! Vatandaşlar bidonlarla su taşıyor!

20.07.2020, 15:12 Güncelleme Tarihi: 20.07.2020,15:45

CHP'li belediyelerde su sorunu devam ediyor. İstanbul'daki su skandalı ardından bu kez de Foça İlçesi'nde eski zamanları anımsatan görüntüler kayda alındı.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, şehirdeki su kesintilerine çözüm bulamadı. İzmir'in Foça İlçesi'nde su kesintisi yaşandı. Foça İlçesi'nde yaşayan halk su kesintisi sonrasında su tankeriyle bidonlara su doldurdu.

İZMİR DE SU KUYRUĞUNDA

Sıraya giren Foçalılar tek tek su kaplarını suyla doldurup evlerinin yolunu tuttu. Görüntülere sosyal medya üzerinden tepki yağdı. 'An itibariyle CHP'nin yönettiği belediye, yer İzmir Foça… millet su kuyruğunda… İstanbul kuyrukta, yakında Ankara'da böyle olacak demedi demeyin!' şeklinde tepkilerle vatandaş isyan etti. (Damla Kaya/Sabah)

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