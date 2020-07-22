Katil bakkal

İzmir'in Ödemiş ilçesinde önceki gece meydana gelen kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Emirli Mahallesi'nde market işletmeciliği yapan Osman Dereli'nin (40) önceki gece saat 04.30'da kapısı çalındı.

AV TÜFEĞİNİ ALDI

DERELİ kapıyı açtığında karşısında 3 kişiyi buldu. Ali Önder (41) Eyüp Kulaç (36) ve Yücel Avcı (39), Dereli'den kendilerine veresiye içki vermesini istedi. Dereli'nin bu isteği reddetmesi üzerine kavga çıktı. Evinden av tüfeğini alan Dereli ateş açmaya başladı.

KAÇMAK İSTEDİLER

KURŞUNLARIN hedefi olmamak için kaçmaya başlayan Ali Önder, traktörünün üzerine bindiği sırada vuruldu. Eyüp Kulaç ve Yücel Avcı da motosikletlerine binemeden kurşunlara hedef oldu. Olay sonrası kanlar içinde kalan 3 arkadaştan Önder ve Kulaç olay yerinde hayatlarını kaybederken Yücel Avcı ağır yaralandı.

JANDARMAYI ARADI

MARKET sahibi Dereli, jandarmayı arayarak cinayet işlediğini ve olay yerinde kendilerini beklediğini söyledi. Osman Dereli jandarma tarafından gözaltına alındı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Avcı ameliyata alınırken durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



'BANA KÜFÜR ETTİLER'

MARKET sahibi Osman Dereli'nin ilk ifadesinde, "Sabaha karşı aşırı derecede alkollü olan üç kişi evimin önünde bağırarak beni uyandırdı. İçkileri bittiği için geldiklerini söyleyerek marketi açıp kendilerine veresiye alkol vermemi istediler. Bunun mümkün olmadığını söylemem üzerine beni tehdit ettiler. Küfür de ettikleri için kavga çıktı. Ben de evden aldığım av tüfeğiyle onları vurdum" dediği öğrenildi.



Seval KONURALP