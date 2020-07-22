  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Katil bakkal

Katil bakkal

’de gece yarısı evinin kapısını çaldıkları market sahibi ’den veresiye içki isteyen 3 arkadaş kurşunların hedefi oldu. Kanlar içerisinde kalan arkadaşlardan traktörünün üzerinde, ise yol ortasında öldü.

Katil bakkal
Giriş Tarihi: 22.7.2020

İzmir'in Ödemiş ilçesinde önceki gece meydana gelen kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Emirli Mahallesi'nde market işletmeciliği yapan Osman Dereli'nin (40) önceki gece saat 04.30'da kapısı çalındı.

AV TÜFEĞİNİ ALDI
DERELİ kapıyı açtığında karşısında 3 kişiyi buldu. Ali Önder (41) Eyüp Kulaç (36) ve Yücel Avcı (39), Dereli'den kendilerine veresiye içki vermesini istedi. Dereli'nin bu isteği reddetmesi üzerine kavga çıktı. Evinden av tüfeğini alan Dereli ateş açmaya başladı.

KAÇMAK İSTEDİLER
KURŞUNLARIN hedefi olmamak için kaçmaya başlayan Ali Önder, traktörünün üzerine bindiği sırada vuruldu. Eyüp Kulaç ve Yücel Avcı da motosikletlerine binemeden kurşunlara hedef oldu. Olay sonrası kanlar içinde kalan 3 arkadaştan Önder ve Kulaç olay yerinde hayatlarını kaybederken Yücel Avcı ağır yaralandı.

JANDARMAYI ARADI
MARKET sahibi Dereli, jandarmayı arayarak cinayet işlediğini ve olay yerinde kendilerini beklediğini söyledi. Osman Dereli jandarma tarafından gözaltına alındı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Avcı ameliyata alınırken durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

'BANA KÜFÜR ETTİLER'
MARKET sahibi Osman Dereli'nin ilk ifadesinde, "Sabaha karşı aşırı derecede alkollü olan üç kişi evimin önünde bağırarak beni uyandırdı. İçkileri bittiği için geldiklerini söyleyerek marketi açıp kendilerine veresiye alkol vermemi istediler. Bunun mümkün olmadığını söylemem üzerine beni tehdit ettiler. Küfür de ettikleri için kavga çıktı. Ben de evden aldığım av tüfeğiyle onları vurdum" dediği öğrenildi.

Seval KONURALP

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Katil bakkal haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA