  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmir'de kan donduran cinayet! Halasının oğlunu...

'de kan donduran ! Halasının oğlunu...

'de yaşayan Ü. halasının oğlunu öldürdü. Emin Ü. halasının oğlu 'u (26) çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

İzmir'de kan donduran cinayet! Halasının oğlunu...

24.07.2020, 15:56 Güncelleme Tarihi: 24.07.2020,16:05

İzmir'in Bayındır ilçesinde Mehmet Emin Ü. (25), halasının oğlu Ahmet Uğur'u (26) çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından yakalanıp, gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bayındır'ın Yeşiova Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Emin Ü. ile Çırpı Mahallesi'nde yaşayan kendisi gibi tarım işçisi ve bekar olan halasının oğlu Ahmet Uğur, iddiaya göre, dün gece yarısı telefonda tartıştı. Aslen Şırnaklı olan iki kuzenler, tartışmanın ardından kırsal Yeşilova Mahallesi, Azman Koyu mevkiinde buluştu. Burada çıkan kavgada, Mehmet Emin Ü., yanında getirdiği ekmek bıçağı ile Uğur'u karnından beş bıçak darbesiyle öldürdü. Mehmet Emin Ü. ise motosikletine binip, kaçtı.


Uğur'un cansız bedeni, ihbar üzerine gelen savcı ve jandarmanın incelemelerinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, Mehmet Emin Ü.'nün saat 00.30 sıralarında, Tire-Torbalı karayolu Eskioba Mahallesi Millikuyu mevkiinde olduğunu tespit edip, yakaladı. Suç aleti bıçak ise olay yerine yaklaşık 150 metre mesafedeki bir biber tarlasında toprağa gömülü bulundu. Şüpheli Mehmet Emin Ü.'nün kaçarken bıçağı buraya gömdüğü anlaşıldı. Mehmet Emin Ü.'nün jandarmada verdiği ilk ifadesinde Uğur'u ailesi hakkında dedikodu yaptığı için tartışıp öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Mehmet Emin Ü., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de kan donduran cinayet! Halasının oğlunu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA