Kronik sorunlara Vali Köşger el attı

Valiler Kararnamesi ile İzmir Valiliği'ne atanan ve vatandaşların sorunlarını en kısa sürede öğrenip çözmek için sosyal medya hesabını da etkin bir şekilde kullanan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmirli gençlere yönelik mini bir anket yaptı. İzmir'in dünya vizyonu olan bir sanayi, turizm ve ticaret kenti, yüzünü gelişime dönmüş, hedefleri ve potansiyeli yüksek olan bir şehir olduğunu ziyaretler sayesinde kısa sürede daha iyi anladığını ve öncelikle gençlerin düşüncelerini bilmek istediğini söyleyen Vali Köşger'in sosyal medya hesabından yaptığı ankete çok sayıda yorum geldi. En çok şikayetin olduğu konular trafik, ulaşım, altyapı, Körfez'in kötü kokusu, çöp, sinek ve güvenlik oldu.

'İLGİLİLERE GÖNDERDİM'

İzmirlilerin kent hakkındaki sorunları, düşünceleri ve beklentilerini inceleyen İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Yeni Asır'a konuştu. Talepleri ve yorumları tek tek okuduğunu söyleyen Köşger, "Yorumlarda trafik, ulaşım, altyapı, çevre kirliliği, kentleşme, kötü koku ve çöp gibi birçok sorun ön plana çıktı. Sorunları Büyükşehir Belediyesi de dahil ilgili kurum ve kuruluşlara gönderdim. İmkanlar ve zaman dahilinde tüm sorunları çözmeye çalışacağız. Hatta bazı sorunların çözümü konusunda geri dönüşlerde başladı. Ben bu sorunların takipçisi olacağım" dedi. Vali Köşger, gençlere de taleplerinin dikkate alınıp alınmadığını takip etmeleri ve kendisiyle iletişim içinde olmaya devam etmeleri çağrısında bulundu.





ALT YAPI

CAN GÜREL: Devamlı yollar kazılıp yamalanıyor sonra 'beğenmedim' deyip tüm asfalt sökülüyor ama yapılmıyor.



MUSTAFA GÖZ: 32 yıldır Basmane semtinde yaşıyorum. Yapılar artık dökülüyor bu belediye on yıllardır bir değişimi yapamadı. Kentli olarak doğalgaz altyapı, özellikle tarihi yapıların çürümeye bırakılması bizi üzüyor.



SEVİL ŞEN: Sürekli kaldırım taşı yenilemesinin önlenmesi ve yeşil alanların çoğaltılması gerektiğini düşünüyorum.



MUZAFFER YÜZÜCÜ: Altyapı ve Salhanedeki koku sayın valim.



MUHAMMED KİRAZ: Belediyenin sahil kesimlerinden başka bir yerlere yatırım yapmamasından dolayı gençler olarak kaliteli zaman geçiremiyoruz. Sosyal aktiviteler için uygun yerler yok.





ULAŞIM-TRAFİK

GÜLİZAR ŞAHİN: Sayın Valim yollar köy yolu gibi. Ulaşım aktarmalar yüzünden sıkıntılı. Bir araçtan diğer araca binmek için oldukça uzun mesafe yürünüyor. Yapılar çok eski, bırakın depremi normal günde sıvaları dökülüyor.



ERCANKRGL: İzmir'in en önemli sorunu ana arterlerdeki trafik sıkışıklığıdır.



NİLGÜN TUNCA: Trafik feci durumda. Özellikle Şirinyer Buca trafiği çok kötü. En kısa zamanda metro yapılmalı.



ALİ TARIM: İzmir'in ivedi olarak trafik sorununun çözülmesi lazım. İyi bir hizmet kabusa dönmeden (Konak tüneli gibi bir nimet), Yeşildere ve yeşillik cad. Trafiği Konak trafiğini tıkamadan önlem alınması elzemdir.



ORKUN ARTUN: Ana caddelere alternatif yollar yapılması ve bazı kesimlerin tek yönlü olması gerekiyor. SEÇİM: Yollar sayın Valim. Yollardaki bozukluklar yani. Artı alt yapı sorunu. Bir yağmurda her yer felç.



KÖTÜ KOKU

TOLGA YAYLA: Sayın Valim öncelikle denizin o kötü kokusu. İzmir'in tüm kalitesini düşürüyor. Yol çalışmaları yıllardır sürüyor ama hala aynı çukurlar ve yol bozuklukları var.



SEMİH SATAR: İzmir'in problemi saymakla bitmez ama en başta gelenler; pis İzmir körfezi ve pis kokusu, üzerinde 30 kat yama olan yolları, her yerde olduğu gibi çarpık kentleşme, alternatifsiz bol trafikli yollar ve altyapı sıkıntısı.



AĞLAR CİN: Göçü engelleyin. İzmir'in alt yapısı yetersiz. Körfez komple temizlenmeli. Narlıdere-Çiğli tüp geçidi projesi acilen onaylanmalı.



MELTEM: Körfezin temizlenmesi lazım. Çok kötü koku var. Harmandalı çöplüğünün kokusu o bölgede rüzgar olunca her yere dağılıyor. Cam açamıyoruz Egekent-2'de bile. Otoparklar yetersiz, kaldırım işgali var.



ÇÖP SORUNU

OSMAN GÖÇER: Sayın Valim İzmir'in en öndeki sorunlarından biri Harmandalı çöplüğüdür. Bizler her gün buradan bırakılan gaz kokusunu çekiyoruz ve burası gerçekten insan sağlığını tehdit eder seviyelere çıkıyor bazen. İkinci sorun ulaşım ve trafik.



HULUSİ ÜNAL: Çöp depolama alanı şehir içinde kaldı. Karşıyaka'dan Menemen'e kadar olan bölgede çöp kokusu kronik bir sorun. Körfezin kirliliği ve kötü kokusu, sivrisinek sorunu, balkonlarımızda oturamıyoruz. Öncelikle temizlik, hijyen sorunu halledilmeli.



ERDOĞAN TUNÇDEMİR: Çöpler ve asfaltlama. belediyenin asli görevlerini yerine getirmemesi.



GÜVENLİK

ŞİKAYET VAR!İZMİR: Kordon'da her gün bıçaklı kavga oluyor. Gece işportacılar şehrin sahibi gibi en işlek yerleri işgal ediyor. Esnaf çimlere kaldırımlara taşmış.



ECEVİT GENÇ: Tefecilere, gençliği zehirleyenlere, bahis, tombala ve kumar oynatanlara işlem yapılmıyor.



EREN ARSLAN: Tepecik Hastanesi ve çevresindeki korsan otoparkçı sorunu düzeltilmeli. Artık hastaneye gelmeye korkar hale geldik.



ALİ KEMAL ÇANKAYA: En önemli sorun Alsancak ve Bostanlı'daki güvensizlik ve emniyetsizliktir. Onlarca kavga, yüzlerce hırsızlığa rağmen hepsi devam etmekte. Rahat rahat oturup muhabbet sohbet etmek çok güç.



Sayın Valim en büyük sorunumuz güvenlik. Gençler olarak geceleri oturup iki muhabbet edemiyoruz. Özellikle Kordon taraflarında yan kesiciler sigara ve para isteyerek tacizde bulunuyor.



MELTEM: Alsancak'ta yol kenarları değnekçilerin kontrolünde. Para vermeyince araçlara zarar veriyor veya kavga çıkarıyorlar.



DİĞER SORUNLAR

MR: İzmir'e yakışır Avrupa standartlarında bir 'Kütüphane' ve 'Arkeoloji ve Doğa Tarihi Müzesi' yapılabilirse güzel olur.



OSMAN: İzmir'de ailecek gideceğimiz denize nazır yer yok. 23 yaşındayım ve İzmir kendimi bildim bileli aynı. Diğer büyükşehirlerin yanında köy gibi kaldı.



MUHAMMED: Arka mahallelerde park ve bahçelerin pazar yeri ve otoparkları yetersiz. HZG: Türkiye'yi dışarıda başarı ile temsil eden İzmir'in tek spor lisesinin maalesef kapalı spor salonu bulunmamaktadır.



VAKTİ-NEHAR NUR: İki otizmli kızım var. Aynı durumda olan yüzlerce dostum var. Özel çocuklar için korona sonrası etkinlik vb. düzenlenmesi, bu çocuklar için enerjilerini atabilecek ortamların hazırlanması gerek.



ATAKANAY: Çukuraltı Halk Plajı'na Menderes Belediyesi'nce şemsiye dikilerek paralı hale getirilmiş. Kafe, işletme ve "mafya" da kendi şemsiyelerini kiralamaya başlamış. Halk plajlardan yararlanamaz hale gelmiştir.



RAŞİT EKİCİ: Sportif faaliyetler ve spor dallarında yarışmalar biraz daha artırılabilir. İzmir'in spor ile ilgili daha çok ev sahipliği yapan, adı sporla anılan bir şehir haline getirilmesi mümkün.



SERKAN: Urla-İzmir ulaşımı berbat. Kiralar inanılmaz pahalı. ESHOT ve özel dolmuş sayısı çok az.

Metin BURMALI

Vali Köşger, İzmirli gençlerle 'en önemli sorun' anketi yaptı