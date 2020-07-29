Sülün Osman’ın babası vuruldu

Şarkıcı Demet Akalın ve işadamı eşi Okan Kurt'u sahte vekaletnameyle lüks cip satarak 12 milyon lira dolandıran Osman Görgülü'nün 65 yaşındaki babası Abdullah Görgülü, İzmir Sasalı'daki villasının önünde silahlı saldırıya uğradı.



KİMLİĞİ BELİRSİZ

Sahte plakalı bir araçla lüks villanın önüne gelen kimliği belirsiz bir kişi, Abdullah Görgülü'yü eşi, kızı ve torununun gözleri önünde iki ayağından vurarak kaçtı. Olay anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Kendisini birçok şirketin sahibi ve ortağı olarak tanıtarak birçok kişiyi dolandıran Osman Görgülü ise hala aranıyor.





ALIŞVERİŞ DÖNÜŞÜ

Olay İzmir'in Çiğli ilçesi Sasalı semtindeki lüks villalar bölgesinde 23 Temmuz Perşembe günü saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Şarkıcı Demet Akalın ve işadamı eşi Okan Kurt'a sahte vekaletnameyle lüks cip satarak 12 milyon lira dolandırdıktan sonra kayıplara karışan Osman Görgülü'nün babası Abdullah Görgülü (65), villasının önünde silahlı saldırıya uğradı. Eşi, kızı ve torunu ile birlikte alışverişten dönen Görgülü, villasının önünde araçtan indi. Aracın bagajını açan Abdullah Görgülü, bu sırada yanına yanaşan sahte plakalı beyaz renkli bir araçtan inen kimliği belirsiz kişi tarafından silahla her iki ayağından da vuruldu. Eşi, kızı ve torununun gözleri önünde vurulan Görgülü, kanlar içinde yere yığıldı. Daha sonra kızının yardımıyla ayağa kalkan Görgülü araca binerek hastaneye götürüldü.





12 YIL CEZA VERİLDİ

Abdullah Görgülü'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayı gerçekleştiren kişinin yakalanması için jandarma ekipleri soruşturma başlattı. Bu arada 12 yıl hapis cezası verilen Osman Görgülü ise hala aranıyor.

Tolga TEKİN