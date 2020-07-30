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'de operasyonu! Öyle bir yerden çıktı ki...

'de, polisin düzenlediği operasyonda bir evin bahçesine ekili 168 kök Hint keneviri ile tavuk kümesinde saklanan 1.5 kilo esrar ele geçirildi.

İzmir'de uyuşturucu operasyonu! Öyle bir yerden çıktı ki...

30.07.2020, 09:54 Güncelleme Tarihi: 30.07.2020,10:01

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda bir evin bahçesine ekili 168 kök Hint keneviri ile tavuk kümesinde saklanan 1.5 kilo esrar ele geçirildi.


Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yamanlar Mahallesi Körfez Evleri mevkiinde, Ali O.'nun (50) uyuşturucu madde yetiştirdiği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, Ali O.'yu teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan çalışmanın ardından Ali O.'nun evine operasyon düzenlendi. Operasyonda evin bahçesinde 160 kök Hint keneviri ile tavuk kümesinde yaklaşık 1.5 kilo esrar ele geçirildi.


Gözaltına alınan Ali O. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA

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