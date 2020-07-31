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Haberler İzmir İzmir’de ekipler alarma geçti! Seferihisar'da otluk alanda yangın

’de ekipler alarma geçti! 'da otluk alanda

Son dakika... ’in ilçesinde otluk alanda çıkan rüzgarın etkisiyle yayılırken, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi sürüyor.

İzmir’de ekipler alarma geçti! Seferihisar'da otluk alanda yangın

31.07.2020, 17:52

İzmir'in Balçova ilçesindeki ormanlık alanda dün çıkan yangında soğutma çalışmaları devam ederken, bir yangın haberi de Seferihisar'dan geldi. İlçedeki askeri tatbikat alanından dumanlar yükselmesi üzerine harekete geçen İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri otluk alandaki yangına müdahale ediyor. Rüzgar nedeniyle geniş bir alana yayılan ancak ormanlık ve yerleşim yerine uzak olan alandaki yangına 10 helikopter, 22 arazöz, 2 amfibik uçakla müdahale ediliyor. Ekipler yangını kontrol altına almak için mücadele ediyor.

İHA

İşte İzmir yangınından geriye kalan görüntüler!

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