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'de uyarılar hiçe sayıldı! Kamyonet kasasında kaçak kurban kesimi

'de yol kenarında kurbanlık hayvanların satıldığı bir alana park eden kapalı kasa bir kamyonette, küçükbaş kurbanlık hayvanların kesildiği gözlendi.

İzmir'de uyarılar hiçe sayıldı! Kamyonet kasasında kaçak kurban kesimi

31.07.2020, 13:14 Güncelleme Tarihi: 31.07.2020,13:19

İzmir'in Karabağlar ilçesinde kapalı kasa kamyonetin arkası, kurban kesim alanı olarak kullanıldı. Hijyenden uzak yapılan kesim, kameralara yansıdı.


Eskiizmir Semti Yıkık Camii yakınlarında, yol kenarında kurbanlık hayvanların satıldığı bir alana park eden kapalı kasa bir kamyonette, küçükbaş kurbanlık hayvanların kesildiği gözlendi.

Plakası okunmasın diye kartonla kapatılan kamyonette, birden fazla kesim yapıldığı görüldü.

Hem belediye hem de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkililerinin uyarılarına rağmen sağlıksız koşullarda yapılan kesim tepki topladı.


Öte yandan İzmir çevre yolunun Uzundere mevkiinde, otoyolun hemen yanında, bir büyükbaş hayvanın kesilmesi de görüntülendi.

DHA

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