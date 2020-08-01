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Haberler İzmir Bakan Pakdemirli, İzmir ve Manisa'daki yangınların kontrol altına alındığını açıkladı

Bakan Pakdemirli, ve 'daki yangınların kontrol altına alındığını açıkladı

ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ve 'da çıkan orman yangınlarının dün gece kontrol altına alındığını bildirdi.

Bakan Pakdemirli, İzmir ve Manisa'daki yangınların kontrol altına alındığını açıkladı

01.08.2020, 12:25

Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, dün gün içinde İzmir'in Seferihisar ilçesinde askeri tatbikatı sahası içindeki otluk alan ile Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Akçapınar bölgesindeki ormanlık alanda yangın çıktığını belirtti.



Her iki yangının dün saat 21.00 itibarıyla kısmen kontrol altına alındığını kaydeden Pakdemirli, "İzmir Seferihisar yangını 22.30 ve Manisa Turgutlu'da çıkan yangın saat 22.50'de kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

AA

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