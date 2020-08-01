Haberler İzmir Bakan Pakdemirli, İzmir ve Manisa'daki yangınların kontrol altına alındığını açıkladı

Bakan Pakdemirli, İzmir ve Manisa'daki yangınların kontrol altına alındığını açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir ve Manisa'da çıkan orman yangınlarının dün gece kontrol altına alındığını bildirdi.

01.08.2020, 12:25