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İzmir Menderes'te orman yangını

İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Çamönü mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İki helikopter ve çok sayıda arazöz yangına müdahale için bölgeye sevk edilirken, takviye ekip de istendi. Dumanlar, İzmir'in pek çok noktasından görülüyor.

01.08.2020, 16:06 Güncelleme Tarihi: 01.08.2020,16:30