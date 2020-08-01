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Haberler İzmir İzmir Menderes'te orman yangını

'te orman yangını

'in Menderes ilçesine bağlı Çamönü mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. İki helikopter ve çok sayıda arazöz yangına müdahale için bölgeye sevk edilirken, takviye ekip de istendi. Dumanlar, İzmir'in pek çok noktasından görülüyor.

İzmir Menderes'te orman yangını

01.08.2020, 16:06 Güncelleme Tarihi: 01.08.2020,16:30

Menderes ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Alınan bilgiye göre, Çamönü mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 yangın söndürme helikopteri, 1 uçak ve 6 arazöz ile 3 dozer sevk edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de destek verdiği yangını söndürme çalışması sürüyor.

AA

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