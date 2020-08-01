Menderes ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Alınan bilgiye göre, Çamönü mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 yangın söndürme helikopteri, 1 uçak ve 6 arazöz ile 3 dozer sevk edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de destek verdiği yangını söndürme çalışması sürüyor.
AA
İzmir Menderes'te orman yangını haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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