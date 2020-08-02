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Haberler İzmir Foça'da tekne faciası! İçinde 10 kişinin bulunduğu tekne battı

'da tekne faciası! İçinde 10 kişinin bulunduğu

Son dakika... 'in ilçesi açıklarında, 'Egem' isimli . 10 kişinin bulunduğu teknede 4 kişi yaşamını yitirdi. 1'i ağır yaralı 6 kişi kurtarıldı.

Foça'da tekne faciası! İçinde 10 kişinin bulunduğu tekne battı

02.08.2020, 18:26

Foça ilçesinin açıklarında, içinde 10 kişinin bulunduğu 'Egem' isimli tekne bilinmeyen nedenle battı. 10 kişiden 4'ü yaşamını yitirirken, 1'i ağır yaralı 6 kişi sağ olarak kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerince, durumu ağır olan kişiye Foça Balıkçı Barınağı'nda ilk müdahalesi yapıldı. Olay yerinde çalışmalar sürüyor.

DHA

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