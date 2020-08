Foça'daki tekne faciası öncesi son fotoğrafları bu oldu

Edinilen bilgiye göre, Adem D. adlı şahsa ait olan 'Egem' ismindeki tekne Kumburnu mevkiinden denize açıldı. Saat 16.30 sıralarında Hayırsız Adası yakınlarında seyir halindeyken alabora olduğu bildirilen tekne battı. Teknede bulunan Şennur Avcı, Sermin Özerman (38), Elifnaz Özerman (16) ve Çınar Ege Göksoy(9) boğularak yaşamını yitirirken, 8 yaşındaki S.G. isimli çocuk denizde kayboldu.



FACİADAN ÖNCEKİ SON FOTOĞRAF

Öte yandan ilçede yaşanan tekne faciası öncesi, tekne içerisinde bulunan şahısların son fotoğrafları ortaya çıktı. Fotoğrafta içerisinde kadın ve çocukların da bulunduğu teknenin Florya Tatil köyünde durdukları görüldü.





CAN YELEĞİ BULUNMADIĞI İDDİASI

Hayırsız Adası açıklarında alabora olarak batan teknenin özel bir tekne olmasına rağmen ücret karşılığında yolcu taşıdığı öne sürüldü. Ayrıca 5 metre uzunluğunda olduğu öğrenilen teknede can yeleği de bulunmadığı iddia edildi. Olayın ardından kaçan tekne sahibi, ekipler tarafından her yerde aranıyor.





SAHİL GÜVENLİK'TEN AÇIKLAMA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Foça'da meydana gelen facianın ardından açıklama yaptı. Açıklamada şu sözlere yer verildi:

"02 Ağustos 2020 tarihinde saat 16.38 sularında, İzmir ili Foça ilçesi Hayırsızada güneydoğusu önlerinde bir özel teknenin battığı ihbarının alınması üzerine olay yerine derhal 3 Sahil Güvenlik Botu, 1 Sahil Güvenlik Helikopteri ve 1 Dalış Timi sevk edilmiştir. Olayda 4 kişi sağ olarak kurtarılmış, 4 kişi hayatını kaybetmiştir. Kayıp olduğu değerlendirilen 1 kişinin bulunması maksadıyla arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir. Olayla ilgili Foça Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikat başlatılmıştır."

