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Haberler İzmir İzmir'de bir orman yangını daha çıktı

'de bir orman yangını daha çıktı

'in Menderes ilçesinde orman yangını çıktı, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

İzmir'de bir orman yangını daha çıktı

02.08.2020, 14:20

Edinilen bilgiye göre, yangın öğle saatlerinde ilçeye bağlı Çile Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen bir sebepten çıkan yangın dolayısıyla bölgeye ekipler sevk edildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına 4 arazözle müdahale ediyor.

Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

İHA

İzmir Menderes'te orman yangını

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