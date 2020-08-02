Edinilen bilgiye göre, yangın öğle saatlerinde ilçeye bağlı Çile Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen bir sebepten çıkan yangın dolayısıyla bölgeye ekipler sevk edildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına 4 arazözle müdahale ediyor.
Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
İHAİzmir Menderes'te orman yangını
İzmir'de bir orman yangını daha çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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