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Haberler İzmir Son dakika: İzmir'deki tekne faciasında önemli gelişme! Kaptan tutuklandı

Son dakika: 'deki tekne faciasında önemli gelişme! Kaptan tutuklandı

'in Foça ilçesinde 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin yaralı kurtarıldığı, 1 kişinin ise halen kayıp olarak arandığı tekne faciasında kaptan Adem D.(39) tutuklandı.

Son dakika: İzmir'deki tekne faciasında önemli gelişme! Kaptan tutuklandı

03.08.2020, 16:52 Güncelleme Tarihi: 03.08.2020,17:23

Edinilen bilgiye göre olay dün İzmir'in Foça ilçesi Hayırsız Ada açıklarında meydana geldi. İddiaya göre Adem D. adlı şahsın kullandığı 'Egem' ismindeki tekne, Kumburnu mevkiinden denize açıldı.

Saat 16.30 sıralarında Hayırsız Adası yakınlarında seyir halindeyken alabora olduğu bildirilen tekne battı. Teknede bulunan Şennur Avcı, Sermin Özerman (38), Elifnaz Özerman (16) ve Çınar Ege Göksoy (9) boğularak yaşamını yitirirken, 8 yaşındaki S.G. isimli çocuk denizde kayboldu. 5 metre uzunluğunda olduğu öğrenilen teknede can yeleği bulunmadığı iddia edildi.

İzmir'in Foça ilçesinde 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin yaralı kurtarıldığı, 1 kişinin ise kayıp olarak arandığı tekne faciasıyla ilgili polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan tekne sahibi ve kaptanı Adem Demir (39), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Demir, İzmir Yenişakran Cezaevi'ne gönderildi.

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