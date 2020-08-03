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Haberler İzmir Ukraynalı modelin Çeşme'de darp edildiği iddiasına işletmeden cevap geldi: Bizim dahlimiz yok!

Ukraynalı modelin 'de darp edildiği iddiasına işletmeden cevap geldi: Bizim dahlimiz yok!

 'un 'de darp edildiği iddialarına işletmeden cevap geldi. Yapılan açıklamada, "2 Ağustos Pazar günü, Daria Kyryliuk tarafından yapılan paylaşımında iddia edildiği gibi, meydana gelen yaralanmada güvenlik ekibimizin hiçbir dahli yoktur. Güvenlik ekibimiz, iki , büyük bir özveri ile sonlandırmak için büyük çaba harcamıştır" denildi.

Ukraynalı modelin Çeşme'de darp edildiği iddiasına işletmeden cevap geldi: Bizim dahlimiz yok!

03.08.2020, 14:33 Güncelleme Tarihi: 03.08.2020,15:33

Ukraynalı manken Daria Kyryliuk'un Çeşme'deki Momo Beach Club'da öze güvenlik ekiplerince darp edildiği iddiasına, Momo Beach Club adlı işletme Instagram sayfasından "Meydana gelen yaralanmada güvenlik ekibimizin hiçbir dahli yoktur" cevabını verdi.


Ukraynalı manken Daria Kyryliuk, kendi Instagram sayfasında, darp edildiği fotoğrafını da yayınlayarak, "Sessiz kalmak istemiyorum ve hikayemi bana, erkek arkadas¸ım ve grubumuza ne oldugˆunu anlatmak istiyorum. Momo Plajı'nın (C¸es¸me, Tu¨rkiye) gu¨venligˆi bize saldırdı. Do¨rt kız (ben dahil) yu¨zu¨ne yumruk atıldı ve c¸ocuklar ko¨tu¨ yaralandı. Polise ayrıntılı raporlar verdik. Olanlara ko¨r bir go¨z c¸evirip durmamalıyız" demişti.

Momo Dalyan instagram sayfasından yapılan açıklamada, "31 Temmuz Cuma günü, The Beach of Momo'nun otopark kısmında, iki farklı grup arasında çıkan tartışmayı ayırmak için güvenlik ekibimiz müdahale etmek durumunda kalmıştır. Momo'da geçirdiği vakitlerde kendi arkadaşlarına sergilediği hırçın ve agresif tavırlarından dolayı Daria Kyryliuk'a sevgilisinin korumaları, mekanda bulunduğu süre boyunca eşlik etmiştir. Taraflar güvenli bir şekilde ayrıldıktan sonra Daria hanımın evine gittiği ve komşusuyla da kavga ettiği ve olaya polisin müdahale ettiği öğrenilmiştir.

2 Ağustos Pazar günü, Daria Kyryliuk tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında iddia edildiği gibi, meydana gelen yaralanmada güvenlik ekibimizin hiçbir dahli yoktur. Güvenlik ekibimiz, iki grup arasında çıkan tartışmayı, büyük bir özveri ile sonlandırmak için büyük çaba harcamıştır. Olayın üzerinden iki gün geçtikten sonra paylaşımın yapılması ve konunun 'güvenlik darbesi' olarak yansıtılmasının yaşanan gerçeklerle hiçbir ilgisi yoktur. İlgili kişinin dahil olduğu arkadaş grubunun da 2 Ağustos Pazar günü tekrar The Beach of Momo'ya geldiğini bilginize sunarız" denildi. Olayla ilgili açılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

IHA

Dünyaca ünlü model Daria Kyryliuk Çeşme'de saldırıya uğradı

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