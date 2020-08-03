Zebra kelebeği Çeşme’de görüldü

Türkiye'de çok az rastlanan 'Zebra çatal kuyruklu kelebek' türü, İzmir Çeşme'de görüntülendi. Göztepeli yönetici Erim Yıkgeç tarafından görülen ilginç kelebek dikkat çekti. Kanat yapısı ve kuyruğu ile görenlerin ilgisini çeken kelebeğin genellikle Kuzey Amerika kıyılarında görülen 'Zebra çatal kuyruklu kelebek' olduğu sanılıyor. Dünyanın en güzel kelebeklerinden biri olarak gösterilen, siyah-beyaz çizgilerle kaplı üçgen şeklindeki kanatları ve kuyruğu ile büyük ilgi çeken kelebeğin Çeşme'de görülmesi merak ediliyor.

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