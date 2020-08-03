  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Zebra kelebeği Çeşme’de görüldü

Zebra kelebeği Çeşme’de görüldü

Zebra kelebeği Çeşme’de görüldü
Giriş Tarihi: 3.8.2020
Türkiye'de çok az rastlanan 'Zebra çatal kuyruklu kelebek' türü, İzmir Çeşme'de görüntülendi. Göztepeli yönetici Erim Yıkgeç tarafından görülen ilginç kelebek dikkat çekti. Kanat yapısı ve kuyruğu ile görenlerin ilgisini çeken kelebeğin genellikle Kuzey Amerika kıyılarında görülen 'Zebra çatal kuyruklu kelebek' olduğu sanılıyor. Dünyanın en güzel kelebeklerinden biri olarak gösterilen, siyah-beyaz çizgilerle kaplı üçgen şeklindeki kanatları ve kuyruğu ile büyük ilgi çeken kelebeğin Çeşme'de görülmesi merak ediliyor.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Zebra kelebeği Çeşme’de görüldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA