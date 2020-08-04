Korona yavrusunu kaybetse bulamaz

Kurban Bayramı kapsamında 4 günlük tatile giren ve günlerini İzmir'de değerlendiren vatandaşlar, sıcak havaların da etkisiyle serinlemek için Konak'a akın etti. Normal zamanlarda en fazla insan sirkülasyonuna maruz kalan Konak Vapur İskelesi çevresi, bu kez olduğundan daha fazla insanı ağırladı.

KORDON DA AYNI

Pazar yerinden farksız olan alanda, vatandaşların tüm uyarılara rağmen maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları görüldü. Adım atmanın çoğu zaman mümkün olmadığı deniz kenarında, yüzlerce kişi maskesiz ve dip dibe oturarak deniz manzarasına karşı sohbet etti. Bazı kalabalık gruplar ise, çimlere serilip piknik yaptı. Uzmanların ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın uyarılarını görmezden gelen vatandaşlar, en tehlikeli fotoğraf karelerinin de kahramanı oldu. Öte yandan, Alsancak Kordon'da da akşam saatlerinde benzer görüntüler yaşandı. İzmirliler, kordonboyuna getirdikleri masa ve sandalyelerle bulaş ortamına adeta zemin hazırladı.















Ercan AKGÜN

Tatilcilerin umursamaz tavırları pes dedirtti