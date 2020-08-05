Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara'nın görev yeri değiştirildi.
Alınan bilgiye göre, Kaymakam Kara, İçişleri Bakanlığı kararıyla Manisa Vali Yardımcılığına getirildi.
Çeşme Kaymakamlığına ise İzmir Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı atandı.
Çeşme'de fahiş fiyat uygulamaları ile sahillerde koronavirüs tedbirlerinin yeterince uygulanmadığına ilişkin görüntülerin, Kara'nın görev yerinin değiştirilmesinde etkili olduğu öne sürüldü.
AA
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Son dönemlerdeki olayların ardından Çeşme’de flaş gelişme haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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