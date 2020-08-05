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Haberler İzmir Son dönemlerdeki olayların ardından Çeşme’de flaş gelişme

Son dönemlerdeki olayların ardından Çeşme’de flaş gelişme

'de koronavirüs tedbirlerinin yeterince alınmaması, beachlerde koronavirüs tedbirlerine uyulmaması, sosyal mesafe ihlalleri nedeniyle görevden alındı.

05.08.2020, 12:07 Güncelleme Tarihi: 05.08.2020,12:40

Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara'nın görev yeri değiştirildi.

Alınan bilgiye göre, Kaymakam Kara, İçişleri Bakanlığı kararıyla Manisa Vali Yardımcılığına getirildi.

Çeşme Kaymakamlığına ise İzmir Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı atandı.

Çeşme'de fahiş fiyat uygulamaları ile sahillerde koronavirüs tedbirlerinin yeterince uygulanmadığına ilişkin görüntülerin, Kara'nın görev yerinin değiştirilmesinde etkili olduğu öne sürüldü.

AA

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