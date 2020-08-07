Haberler İzmir O hayvan için seferber oldu, görür görmez ekipleri aradı!

O hayvan için seferber oldu, görür görmez ekipleri aradı!

İzmir'de bir keçinin kayalıklar arasında sıkıştığını ve hareket edemediğini gören Zeki Tutkuoğlu, durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. Eşek Adası'nda kayalıklarda mahsur kalan keçi ekipler tarafından kurtarıldı.

07.08.2020, 13:55 Güncelleme Tarihi: 07.08.2020,14:04