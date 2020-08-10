  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Ekmek bıçağı ile babasını bıçakladı

Ekmek bıçağı ile babasını bıçakladı

'de G.T ( 31), tartıştığı babası G'yi ekmek bıçağıyla yaraladı.Tedaviye alınan Hüseyin G'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, polis ekiplerince gözaltına alınan G.T. emniyete götürüldü.

Ekmek bıçağı ile babasını bıçakladı

10.08.2020, 08:56 Güncelleme Tarihi: 10.08.2020,09:00

İzmir'in Ödemiş ilçesinde tartıştığı babasını bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi Ihlamur Sokakta bulunan evde G.T ( 31), tartıştığı babası Hüseyin G'yi ekmek bıçağıyla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Hüseyin G'yi, Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırdı.

Tedaviye alınan Hüseyin G'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, polis ekiplerince gözaltına alınan G.T. emniyete götürüldü.

AA

Kaz Dağı Milli Parkı'nda orman yangını Sağanak yağış Kula’da hayatı olumsuz etkiledi

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ekmek bıçağı ile babasını bıçakladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA