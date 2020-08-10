Tunç Soyer yine konut satıyor

Seferihisar Belediye Başkanlığı döneminde 10 sene boyunca ilçe belediyesine ait çok sayıda gayrimenkulü piyasa değerinin çok altında satan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Seferihisar Belediyesi'nde 140 milyon liralık borç bıraktıktan sonra satışa İzmir'de devam ediyor.



59 KONUTU DAHA SATIŞA ÇIKARDI

Soyer belediye başkanı seçildiği 31 Mart'tan bu yana Büyükşehir Belediyesi'ne ait 1000'in üzerinde gayrimenkulü encümen aracılığı ile sattı. Soyer Seferihisar Belediye Başkanlığı yaptığı 2 dönem boyunca rayiç bedeli 500 milyon lira civarında olan çok sayıda gayrimenkulü 119 milyon liraya satmıştı.



Satışlara son sürat devam eden Soyer, 20 Ağustos'ta yeni bir satış ihalesine daha çıkıyor. Belediyeye ait 59 konut açık artırma usulü ile satışa çıkacak. Satış listesinde Bornova'da 6, Karşıyaka'da 3, Dikili'de 3, Karabağlar'da 46, Çiğli'de 1 konut yer alıyor. En düşüğü 150 bin, en yükseği 665 bin lira olan 59 konutun satış bedeli yaklaşık 14 milyon lira olarak tahmin ediliyor.

SABAH / CEYHAN TORLAK

Seferihisar bataklığa düştü!