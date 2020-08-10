İzmir'in son yıllarda popüleritesi artan ilçelerinden Seferihisar'da belediye, 10 yıllık Tunç Soyer döneminin ardından bir türlü toparlanamıyor. Aksine giderek daha da bataklığa saplanıyor. Belediye personel maaşlarını ödemekte zorlanırken bugüne kadar birçok çalışanın içeride on binlerce lira maaş alacağının biriktiği belirtiliyor. Belediyenin 2 CHP ve bir AK Partili üyeden oluşan Denetim Komisyonu'nun 2019 yılı raporunu incelediğimde deheşte kapıldım. Çünkü rakamlar belediyenin mali durumunun giderek kötüleştiğini ortaya koyuyor.



BORÇLARDA BÜYÜK ARTIŞ

Örneğin, belediyenin 2018 sonunda 77.9 milyon lira olan borcu, 2018'de 107 milyon liraya ulaşırken 2019 sonunda ise, tam 130.9 milyon liraya çıkmış durumda. Belediye 2019 yılı için 125 milyon lira gelir elde edeceğini öngörmüş ancak bu rakam sadece 71.2 milyon lirada kalmış. 2018 sonunda 89.8 milyon lira olan bütçe giderleri ise, 2019 sonunda 91 milyon 358 bin liraya ulaşmış. 2018'de 17.5 milyon lira olan personel gideri ise, 2019 sonunda 21.2 milyon liraya fırlamış.



CHP'LİLER BİLE İSYANDA

İçinde bulunulan bu durum belediyenin uzun yıllardır yöneten parti olan CHP'de bile tepki çeker hale gelmiş durumda. Çünkü denetim komisyonunda başkanlık yapan CHP'li Duygu Ulusoy ve CHP'li üye Hüseyin Kocaer'in AK Partili üye Serdal Yersel'le birlikte hazırladığı raporda borçlanmadaki hızlı artışa özel vurgu yapılıyor. Raporda, 3 üyenin ortak görüş olarak "Mali tablomuzu incelediğimizde borçlanmada hızlı artış söz konusu. Bu hususa dikkat edilerek etkili tedbirler uygulanmalı. Ayrıca personel gider kaleminde artış görünüyor. Personel giderlerinin artışına dikkat edilmeli" ifadesine yer veriliyor. Soyer'in şimdi Büyükşehir Belediye Başkanı olarak gayrimenkul alımlarıyla kaynak aktarmaya çalıştığı belediye, bu gidişle tamamen bataklığa gömülebilir.

VE SOYER AÇIKLADI: İZMİR'DE DE 10 YIL İSTİYORUM!

Seferihisar Belediyesi'nin 10 yıllık Tunç Soyer döneminin ardından şu an içinde bulunduğu kötü durumu ortaya koyan 2019 denetim raporunu okuduktan sonra ne tesadüf ki, internet sitelerinde Soyer'in dikkat çekici sözlerine yer verilen son röporatıjıyla karşılaştım.

Soyer, 5 yılın sonunda ikinci dönem için yeniden aday olup olmayacağı yönündeki soruya, "Belediye başkanlığının 2 dönemle sınırlı olması gerektiğini düşünüyorum. Şimdiden söyleyeyim, 2 dönem yapmak isterim ama bunun son dönem olduğunu bilerek. 2 dönem sonunda şunu benden duymayacaksınız:

Aslında yapmam gereken başka şeyler de var, bir dönem daha lazım demeyeceğim asla" şeklinde cevap vermiş. Daha önce sizlere bu köşede bir çok kez aktardım, Soyer geldikten sonra Büyükşehir'in gayrimenkul satışları Seferihisar'daki gibi patlarken borçları da hızla artıyor. Yani gidişat, Soyer'li 10 yılın sonunda elimizde şu anki Seferihisar Belediyesi'ne dönmüş bir Büyükşehir Belediyesi'nin kalabileceğini gösteriyor. Aman dikkat!