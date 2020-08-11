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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 11 Ağustos Salı!

'de elektrik kesintisi Salı!

'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanıyor? soruları vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. GDZ Elektrik tarihli detaylarını paylaştı. Peki İzmir'in hangi ilçe ve mahalleleri elektrik kesintisinden etkilenecek? İşte detaylar...

İzmir'de elektrik kesintisi 11 Ağustos Salı!

11.08.2020, 09:34

Elektrik ve su kesintileri yoğun şekilde araştırılıyor. Bugün 'de pek çok ilçede uzun süreli elektrik kesintilerinin yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar hangi ilçelerde elektrik kesintilerinin oalcağını ve elektriklerin ne zaman geleceğini araştırıyor. İşte Salı detayları...

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