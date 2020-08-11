İzmir'de elektrik kesintisi 11 Ağustos Salı!

Elektrik ve su kesintileri yoğun şekilde araştırılıyor. Bugün İzmir'de pek çok ilçede uzun süreli elektrik kesintilerinin yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar hangi ilçelerde elektrik kesintilerinin oalcağını ve elektriklerin ne zaman geleceğini araştırıyor. İşte 11 Ağustos Salı İzmir elektrik kesintisi detayları...