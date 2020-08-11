İzmir'de feci olay! Devrilen forkliftin altında kalıp...

Olay, 29 Ekim Mahallesi'ndeki bir depoda meydana geldi. Depoda Murat A.'nın malzeme taşıdığı forklift, devrildi. Murat A. forkliftin altında kaldı. İş arkadaşlarının ihbarı üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Murat A.'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.



Murat A.'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA