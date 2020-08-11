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Haberler İzmir İzmir'de feci olay! Devrilen forkliftin altında kalıp...

'de feci olay! Devrilen forkliftin altında kalıp...

'in Torbalı ilçesinde, devrilen forkliftin altında kalan 35 yaşındaki Murat A. hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İzmir'de feci olay! Devrilen forkliftin altında kalıp...

11.08.2020, 08:57

Olay, 29 Ekim Mahallesi'ndeki bir depoda meydana geldi. Depoda Murat A.'nın malzeme taşıdığı forklift, devrildi. Murat A. forkliftin altında kaldı. İş arkadaşlarının ihbarı üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Murat A.'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Murat A.'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

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