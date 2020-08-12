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Haberler İzmir 1 ay öncesine göre kötü durumdayız

1 ay öncesine göre kötü durumdayız

1 ay öncesine göre kötü durumdayız
Giriş Tarihi: 12.8.2020

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Konak Belediye Başkanı Abdul Batur ve İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop ile beraber Konak ilçesine bağlı Karataş semtindeki esnafı gezerek, korona virüsü tedbirlerine yönelik denetim yaptı. Esnafa kuralları hatırlatan ve Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kurallar dışında alınan özel önlemleri soran Vali Köşger, "Vaka sayıları maalesef hem ülkemizde hem de dünyada artma trendine girdi. İzmir'de de artış trendi olduğunu görüyoruz. İzmir için durum çok vahim olmamakla birlikte 1 ay öncesine göre daha kötü durumdayız" dedi.

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