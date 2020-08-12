Çeşme'de de taksi ücretlerine zam

Ünlü tatil merkezi Çeşme'de, yeni tarifeye göre taksimetre açılış ücreti 5 liradan 5 lira 50 kuruşa çıktı. Kilometre ücreti ise 5 liradan 5 lira 80 kuruşa çıkarıldı.



Yeni tarifede, 100 metrelik birim mesafe ücreti 50 kuruştan 58 kuruşa çıkarken, 1 dakikaya eşit birim zaman ücretinde artış yapılmayarak 30 kuruşta kaldı. Taksi, 4 kilometre olan hız eşiğinin altında seyrediyor ya da duruyorsa, 30 kuruş birim zaman ücreti uygulanacak.



1,3 kilometreden aşağı olan kısa mesafelerdeki ücret 15 lira olarak belirlenirken, 1 saatlik bekleme ücretinde herhangi bir artış yapılmayarak, 18 lira olarak uygulamaya devam edilecek.

İHA

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