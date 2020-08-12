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Haberler İzmir Çeşme'de de taksi ücretlerine zam

Çeşme'de de taksi ücretlerine zam

'de, İzmir (UKOME) kararıyla taksi ücretlerinde geçtiğimiz günlerde artış yapılırken, Çeşme'de de taksi ücretleri yeniden belirlendi.

Çeşme'de de taksi ücretlerine zam

12.08.2020, 10:41

Ünlü tatil merkezi Çeşme'de, yeni tarifeye göre taksimetre açılış ücreti 5 liradan 5 lira 50 kuruşa çıktı. Kilometre ücreti ise 5 liradan 5 lira 80 kuruşa çıkarıldı.

Yeni tarifede, 100 metrelik birim mesafe ücreti 50 kuruştan 58 kuruşa çıkarken, 1 dakikaya eşit birim zaman ücretinde artış yapılmayarak 30 kuruşta kaldı. Taksi, 4 kilometre olan hız eşiğinin altında seyrediyor ya da duruyorsa, 30 kuruş birim zaman ücreti uygulanacak.

1,3 kilometreden aşağı olan kısa mesafelerdeki ücret 15 lira olarak belirlenirken, 1 saatlik bekleme ücretinde herhangi bir artış yapılmayarak, 18 lira olarak uygulamaya devam edilecek.

İHA

Bu kadar zammı su bile kaldırmaz

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