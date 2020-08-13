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Haberler İzmir 103 kaçak göçmen kurtarıldı

103 kurtarıldı

Dikili'de unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 103 , Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

103 kaçak göçmen kurtarıldı

13.08.2020, 08:50 Güncelleme Tarihi: 13.08.2020,08:55

İzmir'in Dikili ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 103 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.


Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dikili ilçesinin Bademli açıklarında can salı içerisinde bir grup göçmenin olduğu bilgisine ulaştı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, mahsur kalan 57 kaçak göçmeni kurtardı.

Öte yandan, Denizköy açıklarında ise 5 can salı içerisinde de göçmenlerin olduğu bilgisini edinen ekipler, 46 göçmeni daha kurtardı. Toplamda kurtarılan 103 kaçak göçmenin, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itildiği öğrenildi.

DHA

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