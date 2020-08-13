Yangın, Turan Mahallesi'nde bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait askeri alandaki otluk bölgede, saat 14.30 sıralarında çıktı. Yangını gören askerler, alevlere müdahale etti ancak söndüremedi. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 arazöz sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Aynı bölgede, 4 Ağustos'ta da yangın çıktığı, yaklaşık 40 dakikada söndürüldüğü öğrenildi.
DHAAskeri alan içindeki ağaçlık bölgede yangın çıktı
İzmir’de askeri alanda ikinci yangın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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