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Haberler İzmir İzmir’de askeri alanda ikinci yangın

’de ikinci

’in Bayraklı ilçesindeki ’na ait bulunan otluk bölgede çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, aynı bölgede geçen hafta da yangın çıktığı öğrenildi.

İzmir’de askeri alanda ikinci yangın

13.08.2020, 16:11

Yangın, Turan Mahallesi'nde bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait askeri alandaki otluk bölgede, saat 14.30 sıralarında çıktı. Yangını gören askerler, alevlere müdahale etti ancak söndüremedi. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 arazöz sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Aynı bölgede, 4 Ağustos'ta da yangın çıktığı, yaklaşık 40 dakikada söndürüldüğü öğrenildi.

DHA

Askeri alan içindeki ağaçlık bölgede yangın çıktı

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