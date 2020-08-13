İzmir'de oturan 50 yaşındaki doğuştan bedensel engelli Murat Duran, yaralı bulup tedavi ettikten sonra omzundan ayrılmayan kargayla arkadaş oldu. Duran, 3 ay önce yolda bulup yaşamasını sağladığı kargayla bağ kurmasının ardından ona 'Şakir' adını verdi. Aileyle 3 aydır beraber olan Şakir, omzundan ayrılmadığı Murat Duran'a, tekerlekli sandalyeyle gezintilerinde eşlik ediyor. Kargaların zeki hayvanlar olduğunu ve Şakir'in de ismini kısa sürede öğrendiğini anlatan Duran, "Seslendiğimde dönüp bakıyor. Beni dışarıda görmediği zaman kapıdan içeri giriyor, bana geliyor" diye konuştu.
Tedavi ettiği karga Şakir en yakın arkadaşı oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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