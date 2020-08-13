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Haberler İzmir Tedavi ettiği karga Şakir en yakın arkadaşı oldu

Tedavi ettiği karga en yakın arkadaşı oldu

Tedavi ettiği karga Şakir en yakın arkadaşı oldu
Giriş Tarihi: 13.8.2020

İzmir'de oturan 50 yaşındaki doğuştan bedensel engelli Murat Duran, yaralı bulup tedavi ettikten sonra omzundan ayrılmayan kargayla arkadaş oldu. Duran, 3 ay önce yolda bulup yaşamasını sağladığı kargayla bağ kurmasının ardından ona 'Şakir' adını verdi. Aileyle 3 aydır beraber olan Şakir, omzundan ayrılmadığı Murat Duran'a, tekerlekli sandalyeyle gezintilerinde eşlik ediyor. Kargaların zeki hayvanlar olduğunu ve Şakir'in de ismini kısa sürede öğrendiğini anlatan Duran, "Seslendiğimde dönüp bakıyor. Beni dışarıda görmediği zaman kapıdan içeri giriyor, bana geliyor" diye konuştu.

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