‘Çetrefilli formüllerle 90 dakikayı kaldırdılar’

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "İlk binişte 10 kuruş indirim yaptık. Ayrıca 90 dakika kalkmıyor, 120 dakikaya çıkıyor" diyerek şirin göstermeye çalıştığı uygulama, İzmir'de isyana dönüştü. Zammın iptali için imza kampanyaları başlatılırken, sosyal medyada açılan "#90DakikamaDokunma" etiketi altında binlerce tepki paylaşımı yapıldı. Vatandaşların tepkileri artarak devam ederken, Yeni Asır son zamlarla birlikte İzmir'de hangi ücret tarifesinin nasıl değişeceğini tablolarıyla ortaya koydu.

'TARİFEYE GÖRE DEĞİŞİYOR'

Buna göre, merkez ilçelerde ilk binişin ardından bir kez aktarma yapan kişinin cebinden yüzde 13 zamlı ücret çıkacak. İkinci aktarmayı yapan İzmirli ise, yüzde 25 zamlı ücret ödeyecek. Gittiğin kadar öde sisteminde de (Balıklıova, Bademler Urla'dan F. Altay aktarma durağına, Seferihisar'dan Üçkuyular iskeleye, Kemalpaşadan Evka-3'e giden hatlar) zamlı ücretler ödenecek. Urla'dan F. Altay'a giden kişinin cebinden yüzde 14.4 zamlı ücret çıkacak. İZBAN ile seyahat edecekler 25 kilometre mesafeyi geçen yolculuklarda mesafeye göre yüzde 3 ile yüzde 17 oranında zamlı ücret ödemek zorunda kalacak. Çeşme ve Karaburun'dan Urla'ya, Ödemiş ve Tire'den Torbalı'ya, Bergama ve Dikili'den Aliağa aktarma merkezine gide-cekler yüzde 7 zamlı ücret ödeyecek.Bu düzenleme ile 2008 yılında başla-nan ve yolcuya 90 dakika içerisinde ücretsiz aktarma imkanı tanıyan uygulamanın orta-dan kaldırıldığını belirten Büyükşehir Bele-diye Meclisi'nin AK Partili üyesi Erhan Çalışkan, "Kamuoyundan gelen tepkile-ri azaltmak amacıyla aktarma yapma imka-nı verilen süreyi 120 dakikaya çıkardıklarını söylüyorlar. 120 dakikaya çıkarılması-nın uygulamada karlılığı yok. Burada asıl yapılmak istenen ücretsiz aktarma işlemine son vermek" dedi.





'YENİ ZAMLAR GELECEKTİR'

İzmir'in ulaşım sisteminin yolcunun, yaşadığı mahalleden alınarak metro, İZBAN ve vapur iskelelerinde bulunan aktarma merkezlerine taşınması üzerine kurgulandığına dikkat çeken Çalışkan, "Burada amaçları 90 dakikadaki ücretsiz aktarmayı kaldırmaktı. Aktarmaların ücretlendirmesi bundan sonrası için her yıl yapılacak zamların katlanması anlamına gelecektir. Bu yapılanlar ne halkçılık ile bağdaşır ne de sosyal belediyecilik ile. Halkın sırtına basarak zamla elde edilecek geliri zam yapmadan belediye bütçesinden karşılamalı ve vatandaşlarımıza bu zor dönemde yük olmadan hizmet vermeliydik. İzmirliler eski Başkan Aziz Kocaoğlu'nu mumla arayacak sanırım" diye konuştu.



'BİR SONRAKİ SEÇİMDE GÖRÜŞMEK ÜZERE SOYER'

Demet İyikanat: Kısa mesafeler için belki sorun olmayabilir. Ama çok uzak mesafeye işe gidenler var. Asgari ücretle çalışanlar var. Ben de asgari ücretle çalışan biri olarak zorlanacağım. Tunç Başkanımıza '90DakikamaDokunma' diyoruz. Furkan Erkman: Uzak yerlere gidenler için sıkıntı olur. 2-3 aktarma yapanlar para ödemek zorunda kalacak. Bence 90 dakika uygulaması iyiydi. Saliha Gündüz: İzmir'de bir yerden bir yere gitmek zaten 1,5 saatten fazla sürüyor. Uygulamanın kaldırılması çok saçma. Büyükşehir Belediyesi'ne sesleniyorum, lütfen bu uygulamayı kaldırmayın. Hasan Bora Helvacıoğlu: Uygulamanın kaldırılıp 50 kuruş alınması, ne kadar daha fazla para koparılabilir mantığı. Yeni öğrendim ve tepkiliyim. Veysel Candan: #90dakikamadokunma dokunursan günü geldiğinde ben de sana dokunurum. Ateşi Seyyale: Bir sonraki seçimlerde görüşmek üzere Tunç Soyer. Tuba Eraslan: Bostanlı ile Karşıyaka'nın tam ortasındaki durakları kaldırdınız. Konak'a 2 tramvay, 1 otobüs aktarması ile ulaşır hale getirdiniz, o yüzden #90DakikamaDokunma! Sinan Ertürk: Başka bir gelir kapısı yok mu ki halkın cebine göz diktin Tunç Soyer?

Erhan GÜLENÇ