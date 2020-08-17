Lağım kokusu İzmir’i bezdirdi

İzmir'de hava sıcaklıklarının artmasıyla Körfez'den yükselen kökü koku tüm şehri esir aldı. Etrafa yayılan pis kokuların çekilmez hale geldiğini belirten vatandaşlar, kirlilik kaynakları kurutulamadığı için bazı dere yataklarının İzmir Körfezi'ne atık madde taşıdığını, sıcakla birlikte denizdeki ve dere yataklarındaki çöplerin tüm kente kötü kokular yaydığını ifade etti. Vatandaşlar özellikle günün belirli saatlerinde zirveye çıkan lağım kokusu yüzünden kapı ve pencerelerini açamadıklarını, durumun halk ve çevre sağlığı açısından da son derece tehlikeli bir noktaya vardığını dile getirdi.



KRONİKLEŞMİŞ HALDE

Özellikle her yaz şehrin kıyı şeridinde ortaya çıkan lağım kokusunun artık kronikleşmiş bir sorun haline geldiğini belirten İzmirliler, kanalizasyon ve dere yataklarının Körfez'e pislik taşımasına karşı bir türlü yetkililerin önlem almadığına tepki gösterdi. Son 3-4 yıldır, burunlarının direğini kıran pis kokunun iyice yoğunlaştığını ve rüzgarın etkisiyle kokunun kentin neredeyse tamamına yayıldığını anlatan vatandaşlar, kirlilik kaynaklarının bir türlü kurutulamadığını ifade etti. İzmirliler gün boyu kötü kokular yüzünden kapı pencere açamadıklarından dert yanarken, birçok vatandaş da sosyal medyadan tepkilerini yetkililere duyurmaya çalıştı. Kimi, "İzmir'in kanalizasyonları kolonyalanmalı. Bu koku başka türlü dinmez" derken, bazıları da "Bu koku İzmir'in genelinde var ve bu sene daha da fazlalaştı. Mazgal temizleme ile olacak iş değil" dedi. Yetkililer ise su debisi azalınca çamurlar ve evsel atıkların kanallarda kaldığını ve temizlenmediği için de etrafa koku yaydığını vurguladı.







