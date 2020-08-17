Otobüs durağının hali halkı çileden çıkardı!

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan gelen tepkiler üzerine kent genelinde kapalı otobüs durağı sayısını artırdı. Ancak Buca'da hizmete sunulan otobüs durağının hali vatandaşların dudağını uçuklattı. Yeni yapılan durağı gören mahalleliler, "Belediye bize bunu mu layık gördü? Bu durağı yapanların gözü buradaki tozu toprağı da mı görmüyor? İnsanlar bu durağı nasıl kullanacak?" diye tepki gösterdi.





TOZ TOPRAK İÇİNDE

Kentin birçok yerinde yeterince kapalı otobüs durağı olmayışı yazın sıcaktan, kışın yağmur çamurdan korunmak isteyen İzmirlileri mağdur ediyor. Bunun üzerine kent genelinde kapalı otobüs durağı sayısının artırılması için çalışmalar başlatılırken, bazı noktalara yapılan yeni duraklar ise halka pes dedirtti. Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz haftalarda Buca Yiğitler Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki Betonyol Otobüs Durağı'nda çalışmaya başladı. Ancak durağın kapalı durak haline getirilmesi için kullanılan malzemelerin toz toprak içinde olması yüzünden hizmetten faydalanamayan semt sakinleri, belediyeye isyan etti.