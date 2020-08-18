“ESHOT’un zararını vatandaştan çıkarmayın”

AK Parti İzmir İl Başkanlığı, İzmir'de toplu ulaşımda aktarma sistemi düzenlemesi hakkında Çiğli'deki Egekent Aktarma Merkezi'nde toplanarak açıklama yaptı. 90 dakikalık ücretsiz aktarma süresinin 120 dakikaya çıkarılarak zammın gizlenmeye çalışıldığını söyleyen AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "12 yıldır tıkır tıkır işleyen sistemi niye değiştiriyorsunuz? Gerekçesi ESHOT'un 225 milyon lira zarar etmesiymiş. Zarar ettiğinizi beyan ediyorsanız açıkça çıkar İzmirlilere 'zam yapıyoruz' dersiniz. Biz iktidar olarak nasıl bunları telafi ettiysek, İzmir Büyükşehir Belediyesi de başka yollarla bu zararı telafi edebilirdi. Arka sıradaki vatandaşlardan bunu çıkartmaya gerek yoktu" ifadelerini kullandı. Başkan Tunç Soyer'in, seçim döneminde 'İzmir'in nimetlerinden artık arka sıralarda oturan vatandaşların da pay alacağı' sözlerini de hatırlatan Sürekli, "Aziz Kocaoğlu'nun en başarılı icraatlarından biri 90 dakika sistemiydi. Sayın Soyer, artık reklamı bırakıp arka sıradakilerin gerçek ihtiyaçlarını karşılayın. Onların olmayan suyuna zam yapmayın. Ulaşımda onları mağdur etmeyin" dedi.

MERT ALPDÜNDAR