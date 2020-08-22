İzmir’de mangal, semaver ve ateş yakılmasına kısıtlama geldi

İzmir'de, piknik ve mesire yerlerinde, ormanlık alanlarda önceden belirlenerek ilan edilen kamp yerleri hariç, 31 Ekim'e kadar saat 20.00'den sonra mangal, semaver ve ateş yakılması yasaklandı.



İzmir İli Orman Yangınları Komisyonu, Vali Yardımcısı Mustafa Yıldız başkanlığında dün toplandı. Toplantının ardından Orman Bölge Müdürlüğü'nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, artan orman yangınları nedeniyle önceki tedbirler dışında yeni kararlar alındığı belirtildi. Vatandaşların ormanlık alanlarda, mangal, semaver ve ocak yakmalarının yanı sıra hava sıcaklığının yüksekliği ve kuru ot ile çalılık miktarının artmasına bağlı olarak orman yangınlarında artışa neden olduğu ifade edildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"21 Ağustos-31 Ekim tarihleri arasında ormanlarda piknik yerleri dışında piknik ve konaklama yapılması yasaktır. Bu husus İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince takip edilecektir. Yangın sezonu boyunca piknik yapılacak yerlerin listesi ilgililere verilecektir. 18 Mart 2020'de alınan karar ile belirlenen piknik ve mesire yerlerinde, ormanlık alanlarda önceden belirlenerek ilan edilen kamp yerleri hariç olmak üzere, 31 Ekim 2020'ye kadar mangal, semaver ve ateş yakılmasına saat 20.00'den sonra müsaade edilmeyecektir."

Ayrıca, açıklamada yangın yönünden tehlikeli alanların yanı sıra mutlaka korunması gerekli bölgelere girişlerin orman köylerinde yaşayanlar ve orman işinde çalışanlar haricinde yasaklandığı belirtildi.

DHA

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